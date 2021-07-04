Расселл прокомментировал девятую позицию в квалификации Гран-при Австрии

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, в которой он завоевал девятую позицию. Это лучший квалификационный результат Расселла в карьере за «Уильямс».
«Это была особенная квалификация. Обычно мы неплохо выступаем по субботам, но это был совершенно другой уровень. Я был полностью уверен в машине, и это помогло мне, когда в третьем сегменте мне было нужно с первой же попытки пройти быстрый круг.
Девятое место — прекрасный результат, но, когда впереди несколько машин стартует на мягких шинах, первый отрезок на „медиуме“ даёт нам прекрасные шансы в гонке, и, как я надеюсь, мы получим стратегическое преимущество. Я рад за команду, мы заслужили такой результат после проблем в прошлое воскресенье, так что я с нетерпением жду старта гонки», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.
Джордж будет стартовать с восьмой позиции после штрафа Себастьяна Феттеля.
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