Стартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1

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Перед гонкой Гран-при Австрии пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил штраф за блокировку гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию стартовую решётку Гран-при Штирии с учётом этого штрафа.

Стартовая решётка Гран-при Австрии.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

7. Юки Цунода («Альфа Таури»)

8. Джордж Расселл («Уильямс»)

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Фернандо Алонсо («Альпин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)