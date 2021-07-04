Риккардо не намерен обращаться за советом к Норрису, несмотря на неудачи в квалификациях

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо не собирается обращаться за советом к напарнику по команде Ландо Норрису, несмотря на слабые результаты в квалификациях. Вчера, 3 июля, в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1 он показал 13-й результат, в то время как Ландо был вторым. Неделей ранее, в квалификации Гран-при Штирии, Риккардо также показал 13-е время, Норрис тогда был четвёртым.
«Отличались ли наши с Норрисом настройки? Очень похоже на то. Совет от Норриса? Между гонщиками это не принято. Каждый сам за себя. Во время подведения итогов мы делимся какой-то информацией, но в целом у каждого свой способ вождения и свои мелочи, которые определяются лишь для себя. Такой у нас вид спорта, и это нормально. По крайней мере, меня это полностью устраивает», — приводит слова Риккардо GPFans.
- 4 июля 2021
-
11:18
-
10:28
-
09:24
-
01:00
-
00:58
-
00:27
- 3 июля 2021
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:41
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
22:47
-
21:54
-
20:28
-
20:14
-
20:03
-
19:56
-
19:50
-
19:44
-
19:42
-
19:30
-
19:20
-
19:14
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:29
-
18:16
-
18:15
-
17:04
-
16:55
-
16:37
-
14:36