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Риккардо не намерен обращаться за советом к Норрису, несмотря на неудачи в квалификациях

Риккардо не намерен обращаться за советом к Норрису, несмотря на неудачи в квалификациях
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо не собирается обращаться за советом к напарнику по команде Ландо Норрису, несмотря на слабые результаты в квалификациях. Вчера, 3 июля, в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1 он показал 13-й результат, в то время как Ландо был вторым. Неделей ранее, в квалификации Гран-при Штирии, Риккардо также показал 13-е время, Норрис тогда был четвёртым.

«Отличались ли наши с Норрисом настройки? Очень похоже на то. Совет от Норриса? Между гонщиками это не принято. Каждый сам за себя. Во время подведения итогов мы делимся какой-то информацией, но в целом у каждого свой способ вождения и свои мелочи, которые определяются лишь для себя. Такой у нас вид спорта, и это нормально. По крайней мере, меня это полностью устраивает», — приводит слова Риккардо GPFans.

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