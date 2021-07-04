«Почти уверен, что это не последний его контракт». Вольф — о новом соглашении с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о подписании нового контракта с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном. Вольф выразил уверенность, что двухлетнее соглашение, которое Льюис подписал вчера, 3 июля, будет не последним в его карьере.
«Я почти уверен, что это не последний его контракт. Полагаю, в голове у него всегда есть мысли о последнем соглашении. Но нет, оно не будет последним.
Два года – хороший срок, ведь мы находимся на начальной стадии сезона 2021 года. В следующем году произойдут большие изменения в нормативно-правовой базе, и здесь очень важна стабильность. Его опыт, скорость — действительно большой плюс для команды.
У нас установилась прочная связь друг с другом — вместе мы пережили немало непростых ситуаций. Думаю, нас многое ждёт впереди. В этом году нам также предстоит провести тяжелую битву, но мы очень мотивированы. Наше партнёрство будет продолжаться и, безусловно, принесёт еще больший успех», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.
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