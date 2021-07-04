Никита Мазепин: Формула-1 — двуличный мир, где звёздных гонщиков критикуют гораздо меньше

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин заявил, что Формула-1 — это «двуличный мир», в котором успешные гонщики не подвергаются такой же критике, какой подвергаются другие пилоты за аналогичные проступки. Ранее Мазепина не раз критиковали за опасную езду и требовали его отстранения за нарушение так называемого джентльменского соглашения, согласно которому пилоты не обгоняют друг друга на последних поворотах перед стартом быстрого круга.
«Многие раздули проблему в тот момент, когда я не особо много знал о самой квалификации в Формуле-1. Это была моя первая гонка. И к тому же раньше я никогда не участвовал в заездах, где такие вопросы бы обсуждалось. Об этом не говорят на брифингах для гонщиков или на каких-либо других встречах с участием пилотов. Я просто думаю, что Формула-1 — это очень двуличный мир, где звёздных гонщиков критикуют гораздо меньше, а другие пилоты за аналогичные действия подвергаются куда более серьёзным взысканиям. Всё должно быть последовательно — тогда все будут довольны.
Это битва, которую мы никогда не выиграем. В конце концов, Формула 1 — это развлекательный вид спорта, и людям нравится видеть счастье и злость одновременно. Им нравится такой спектр эмоций, и я думаю, что руководство Формулы-1 отлично это понимает и пользуется этим. Поэтому не думаю, что мы сможем это исправить, к сожалению», — приводит слова Мазепина The Race.
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