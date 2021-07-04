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Фредерик Вести выиграл третью гонку Формулы-3 в Австрии, Смоляр стал четвёртым

Фредерик Вести выиграл третью гонку Формулы-3 в Австрии, Смоляр стал четвёртым
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Датский пилот Фредерик Вести одержал победу в третьей гонке австрийского этапа Формулы-3. Вторым к финишу пришёл норвежец Деннис Хаугер. Тройку лучших замкнул Олли Колдуэлл из Великобритании, который незадолго до финиша смог опередить россиянина Александра Смоляра, показавшего в итоге четвёртый результат.

Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля, финишировал 12-м.

Формула-3. Австрия. Третья гонка

1. Фредерик Вести — 24 круга
2. Деннис Хаугер +1,1
3. Олли Колдуэлл +1,7
4. Александр Смоляр +2,2
5. Маттео Наннини +4,1
6. Аюму Иваса +5,1
7. Кайо Коллет +6,7
8. Логан Сарджент +7,5
9. Каллан Уильямс +8,3
10. Джонни Эдгар +9,0
11. Оливер Расмуссен +9,2
12. Давид Шумахер +9,6
...29. Артур Леклер — сошёл

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