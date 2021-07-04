Фредерик Вести выиграл третью гонку Формулы-3 в Австрии, Смоляр стал четвёртым

Датский пилот Фредерик Вести одержал победу в третьей гонке австрийского этапа Формулы-3. Вторым к финишу пришёл норвежец Деннис Хаугер. Тройку лучших замкнул Олли Колдуэлл из Великобритании, который незадолго до финиша смог опередить россиянина Александра Смоляра, показавшего в итоге четвёртый результат.

Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля, финишировал 12-м.

Формула-3. Австрия. Третья гонка

1. Фредерик Вести — 24 круга

2. Деннис Хаугер +1,1

3. Олли Колдуэлл +1,7

4. Александр Смоляр +2,2

5. Маттео Наннини +4,1

6. Аюму Иваса +5,1

7. Кайо Коллет +6,7

8. Логан Сарджент +7,5

9. Каллан Уильямс +8,3

10. Джонни Эдгар +9,0

11. Оливер Расмуссен +9,2

12. Давид Шумахер +9,6

...29. Артур Леклер — сошёл