Хакеры взломали официальное приложение Формулы-1

Формула-1 подтвердила, что её официальное приложение вчера, 3 июля, подверглось хакерской атаке, в результате чего фанаты получили неожиданные уведомления.



«Хммм, я должен проверить свою безопасность», — звучало одно из сообщений.



«Фу», — гласило второе.



«Формуле-1 стало известно об инциденте со взломом службы push-уведомлений нашего приложения. Мы немедленно приняли меры, чтобы приостановить и обезопасить службу, а также пересмотреть действующие процедуры безопасности. Наше расследование подтверждает, что эта целевая атака была ограничена лишь службой push-уведомлений. Мы продолжим расследование, а также займёмся пересмотром и улучшением мер безопасности. Однако в настоящее время у нас нет оснований полагать, что во время этого инцидента злоумышленники получили доступ к каким-либо данным клиентов», — приводит заявление Формулы-1 RaceFans.