Хилл вспомнил борьбу с Шумахером на фоне штрафа Норрису на Гран-при Австрии

В настоящее время в Шпильберге проходит Гран-при Австрии. Гонщику «Макларена» Ландо Норрису дали пять секунд за то, что он выдавил пилота «Ред Булл» Серхио Переса, не оставив мексиканцу места в четвёртом повороте.
«Плюс пять секунд Ландо Норрису. Хотел бы я иметь таких стюардов, когда гонялся против одного немца», — прокомментировал инцидент чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл в своём «Твиттере».
Хилл тем самым вспомнил острую борьбу, которая у него проходила с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером в 1994-1995 годах.
Напомним, по итогам квалификации, состоявшейся вчера, 3 июля, поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал Ландо Норрис, третьим стал напарник Ферстаппена Перес.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
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