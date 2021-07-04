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Хилл вспомнил борьбу с Шумахером на фоне штрафа Норрису на Гран-при Австрии

Хилл вспомнил борьбу с Шумахером на фоне штрафа Норрису на Гран-при Австрии
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В настоящее время в Шпильберге проходит Гран-при Австрии. Гонщику «Макларена» Ландо Норрису дали пять секунд за то, что он выдавил пилота «Ред Булл» Серхио Переса, не оставив мексиканцу места в четвёртом повороте.

«Плюс пять секунд Ландо Норрису. Хотел бы я иметь таких стюардов, когда гонялся против одного немца», — прокомментировал инцидент чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл в своём «Твиттере».

Хилл тем самым вспомнил острую борьбу, которая у него проходила с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером в 1994-1995 годах.

Напомним, по итогам квалификации, состоявшейся вчера, 3 июля, поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал Ландо Норрис, третьим стал напарник Ферстаппена Перес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Австрии — 2021. Онлайн-трансляция гонки

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