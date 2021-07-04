Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Хэмилтон — 4-й, Мазепин — последний

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В Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» завершился Гран-при Австрии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», финишировал четвёртым. Россиянин Никита Мазепин завершил гонку на 19-м месте, последним среди тех, кто добрался до финиша. Его напарник Мик Шумахер занял 18-е место.

Формула-1. Гран-при Австрии

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»

2. Валттери Боттас («Мерседес») + 17,973

3. Ландо Норрис («Макларен») + 20,019

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 46,452

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 57,144

6. Серхио Перес («Ред Булл») + 57,915

7. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.00,395

8. Шарль Леклер («Феррари») + 1.01,195

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1.01,844

10. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1 круг

11. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг

12. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

15. Николас Латифи («Уильямс») + 1 круг

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг

18. Мик Шумахер («Хаас») + 2 круга

19. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга

Эстебан Окон («Альпин») — сошёл на 1-м круге