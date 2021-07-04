Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Хэмилтон — 4-й, Мазепин — последний

В Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» завершился Гран-при Австрии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.
7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», финишировал четвёртым. Россиянин Никита Мазепин завершил гонку на 19-м месте, последним среди тех, кто добрался до финиша. Его напарник Мик Шумахер занял 18-е место.
Формула-1. Гран-при Австрии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»
2. Валттери Боттас («Мерседес») + 17,973
3. Ландо Норрис («Макларен») + 20,019
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 46,452
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 57,144
6. Серхио Перес («Ред Булл») + 57,915
7. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.00,395
8. Шарль Леклер («Феррари») + 1.01,195
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1.01,844
10. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1 круг
11. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг
12. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») + 1 круг
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
18. Мик Шумахер («Хаас») + 2 круга
19. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга
Эстебан Окон («Альпин») — сошёл на 1-м круге
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