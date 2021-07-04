Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков в зачёте пилотов

В Шпильберге завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Австрии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который ещё сильнее увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в общем зачёте.

Теперь в активе Ферстаппена 182 очка, он опережает Хэмилтона, ставшего четвёртым в Шпильберге, на 32 балла. Хэмилтон продолжает занимать второе место в общем зачёте.

Тройку лучших замыкает Серхио Перес, представляющий «Ред Булл», у него 104 очка. Он ведёт борьбу с Ландо Норрисом из «Макларена» (101) и Валттери Боттасом (92), представляющим «Мерседес».

В Кубке конструкторов «Ред Булл» увеличил отрыв от «Мерседеса» до 44 очков.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 182 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 150

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 104

4. Ландо Норрис («Макларен») — 101

5. Валттери Боттас («Мерседес») — 92

6. Шарль Леклер («Феррари») — 62

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 60

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 40

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 39

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 20

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 14

13. Эстебан Окон («Альпин») — 12

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 9

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0

18. Мик Шумахер («Хаас») — 0

19. Никита Мазепин («Хаас») — 0

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 286 очков

2. «Мерседес» — 242

3. «Макларен» — 141

4. «Феррари» — 122

5. «Альфа Таури» — 48

6. «Астон Мартин» — 44

7. «Альпин» — 32

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.