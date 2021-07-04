Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков в зачёте пилотов

В Шпильберге завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Австрии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который ещё сильнее увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в общем зачёте.
Теперь в активе Ферстаппена 182 очка, он опережает Хэмилтона, ставшего четвёртым в Шпильберге, на 32 балла. Хэмилтон продолжает занимать второе место в общем зачёте.
Тройку лучших замыкает Серхио Перес, представляющий «Ред Булл», у него 104 очка. Он ведёт борьбу с Ландо Норрисом из «Макларена» (101) и Валттери Боттасом (92), представляющим «Мерседес».
В Кубке конструкторов «Ред Булл» увеличил отрыв от «Мерседеса» до 44 очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 182 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 150
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 104
4. Ландо Норрис («Макларен») — 101
5. Валттери Боттас («Мерседес») — 92
6. Шарль Леклер («Феррари») — 62
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 60
8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 40
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 39
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 20
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 14
13. Эстебан Окон («Альпин») — 12
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 9
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0
18. Мик Шумахер («Хаас») — 0
19. Никита Мазепин («Хаас») — 0
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 286 очков
2. «Мерседес» — 242
3. «Макларен» — 141
4. «Феррари» — 122
5. «Альфа Таури» — 48
6. «Астон Мартин» — 44
7. «Альпин» — 32
8. «Альфа Ромео» — 2
9. «Уильямс» — 0
10. «Хаас» — 0.
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