Каргинов выиграл третий этап «Шёлкового пути», Николаев обошёл Вязовича в общем зачёте

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал быстрейшим на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», опередив партнёра по команде Эдуарда Николаева и представителя «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича. Лидер общего зачёта Дмитрий Сотников, выступающий на новом камазовском грузовике, показал пятое время. В генеральной классификации Сотников сохранил лидерство, а Николаев опередил Вязовича в споре за второе место. При этом первая пятёрка уместилась в восемь минут.



«Шёлковый путь». Третий этап. Грузовой зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 1:26:10

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0:00:23

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0:01:50

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +0:02:00

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0:02:37

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +0:04:56

7. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +0:10:06

8. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +0:13:40

9. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:16:31

10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +00:30:32.



«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 03:49:43

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:03:17

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:04:01

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:04:51

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:07:56

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:21:04

7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:23:55

8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:24:50

9. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:29:25

10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +01:00:55

...12. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +01:35:54.