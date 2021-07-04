Каргинов выиграл третий этап «Шёлкового пути», Николаев обошёл Вязовича в общем зачёте

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал быстрейшим на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», опередив партнёра по команде Эдуарда Николаева и представителя «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича. Лидер общего зачёта Дмитрий Сотников, выступающий на новом камазовском грузовике, показал пятое время. В генеральной классификации Сотников сохранил лидерство, а Николаев опередил Вязовича в споре за второе место. При этом первая пятёрка уместилась в восемь минут.
«Шёлковый путь». Третий этап. Грузовой зачёт
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 1:26:10
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0:00:23
3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0:01:50
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +0:02:00
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0:02:37
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +0:04:56
7. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +0:10:06
8. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +0:13:40
9. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:16:31
10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +00:30:32.
«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 03:49:43
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:03:17
3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:04:01
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:04:51
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:07:56
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:21:04
7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:23:55
8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:24:50
9. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:29:25
10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +01:00:55
...12. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +01:35:54.
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