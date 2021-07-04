Норрис признан гонщиком дня на Гран-при Австрии Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Австрии Формулы-1 на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Больше всего голосов получил пилот «Макларена» Ландо Норрис, представляющий Великобританию. Британец занял в квалификации второе место, а в гонке долгое время боролся за подиум с представителями «Мерседеса». Благодаря проблемам Льюиса Хэмилтона Норрис сумел его опередить и занять в гонке третье место.
На подиум Гран-при Австрии Формулы-1 поднялись победитель гонки голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а также Норрис и представитель «Мерседеса» — финский гонщик Валттери Боттас. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в своей девятой гонке в Формуле-1 занял 19-е место.
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