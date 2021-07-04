Мазепин: мы выбрали альтернативную стратегию, что не сработало

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 19-м и последнем месте в гонке Гран-при Австрии Формулы-1. Мазепин стартовал с 20-й позиции и отыграл одно место после схода французского гонщика «Альпин» Эстебана Окона уже на первом круге из-за столкновения с двумя другими пилотами. Своему напарнику по «Хаасу» Мику Шумахеру Мазепин уступил 51 секунду.



«Мы выбрали альтернативную стратегию: мы перешли на два пит-стопа, что не сработало. Думаю, падение рабочих характеристик шин было не таким большим, как мы ожидали, но зато были синие флаги. Ты не можешь поддерживать свой темп, потому что приходится чаще останавливаться. Это был длинный день», — приводит слова Мазепина пресс-служба американской команды.