Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мазепин: мы выбрали альтернативную стратегию, что не сработало

Мазепин: мы выбрали альтернативную стратегию, что не сработало
Комментарии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 19-м и последнем месте в гонке Гран-при Австрии Формулы-1. Мазепин стартовал с 20-й позиции и отыграл одно место после схода французского гонщика «Альпин» Эстебана Окона уже на первом круге из-за столкновения с двумя другими пилотами. Своему напарнику по «Хаасу» Мику Шумахеру Мазепин уступил 51 секунду.

«Мы выбрали альтернативную стратегию: мы перешли на два пит-стопа, что не сработало. Думаю, падение рабочих характеристик шин было не таким большим, как мы ожидали, но зато были синие флаги. Ты не можешь поддерживать свой темп, потому что приходится чаще останавливаться. Это был длинный день», — приводит слова Мазепина пресс-служба американской команды.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021