Штайнер: оба парня выступили солидно, пилоты «Хааса» становятся лучше

Глава американской команды Формулы-1 Гюнтер Штайнер подвёл итоги гонки Гран-при Австрии Формулы-1, где Мик Шумахер финишировал 18-м, а Никита Мазепин — 19-м.



«Это конец первой серии из трёх Гран-при в этом году. Так что, думаю, все готовы отправиться домой и слегка передохнуть, прежде чем мы подготовимся к следующей гонке. Мы хорошо сработали как команда в этой серии гонок. Очевидно, что впереди в этом сезоне нас ещё ждут тройники. Мы будем хорошо подготовлены, но внутри таких периодов ты устаёшь.



В сегодняшней гонке у нас тот результат, какого мы ожидали. Оба парня выступили солидно, особых резервов у нас сейчас не было. Обучение продолжается, и пилоты становятся лучше», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».