Норрис назвал «глупыми» действия Переса во время Гран-при Австрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги Гран-при Австрии. Британец занял третье место, в четвёртый раз в карьере попав на подиум в Формуле-1. Норрис выразил недоумениев связи с действиями гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в начале гонки.
«Было весело, хорошая и интересная гонка. Но я расстроен, ведь должен был финишировать вторым. Думаю, что на первом круге после машины безопасности мы здорово гонялись. Перес попытался обогнать по внешнему радиусу, что было немного глупо. И он сам выехал за пределы трассы, я не выталкивал его.
Я расстроен, но и рад, что занял третье место. У нас была очень хорошая гонка. Приятно знать, что мы можем соревноваться с ними. Пожалуй, впервые за долгое время мы действительно конкурировали с «Мерседесом» и «Ред Булл». Надеюсь, что продолжим в том же духе», — цитирует Норриса SkySports.
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