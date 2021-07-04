Райкконен прокомментировал столкновение с Феттелем перед финишем

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, как для него складывалась гонка Гран-при Австрии Формулы-1 и прокомментировал столкновение с Себастьяном Феттелем на последнем круге гонки.



«В этой гонке ощущения от машины были довольно неплохими, но немного не хватало, чтобы попасть в первую десятку. У нас был длинный первый отрезок на шинах „хард“, а затем на „медиуме“ мы сумели догнать парней, боровшихся за десятую позицию.



Алонсо прошёл Расселла, я был близок, но затем у нас произошёл контакт с Себом. Мы столкнулись, вот и всё. В конечном счёте это не изменило итогового результата, так как нам обоим немного не хватило бы до попадания в очки», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».