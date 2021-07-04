Феттель поделился своим мнением о столкновении с Райкконеном

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с Кими Райкконеном, после которого Феттель закончил гонку Гран-при Австрии на 17-м месте.
«Это была непростая гонка, которая закончилась путешествием в гравий из-за недопонимания с Кими. Полагаю, он просто не видел, что я впереди него. Я узнал, что случился контакт, когда почувствовал его левым задним колесом. Я хорошо вышел из четвёртого поворота и отрывался от Кими справа, когда мы приближались к пятому повороту. Не думаю, что Кими намеревался сделать что-то такое.
Но ещё до этого у нас не было скорости, чтобы побороться за очки. Ощущения от баланса машины были хорошими, но машины на „медиуме“ лучше работали на стартовом отрезке гонки, когда я застрял в трафике.
Разочаровывает не набрать очков, но мы будем упорно работать, чтобы понять, в чём мы можем прибавить к следующей гонке в Сильверстоуне», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
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