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Хэмилтон: «Мерседес» сильно отстаёт от «Ред Булл», нам надо проделать большую работу

Хэмилтон: «Мерседес» сильно отстаёт от «Ред Булл», нам надо проделать большую работу
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Австрии. Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а Хэмилтон стал лишь четвёртым. Теперь Хэмилтон отстаёт от Ферстаппена в зачёте пилотов на 32 очка. Британец начинал гонку четвёртым, но вскоре поднялся на второе место. А после этого он повредил днище, из-за чего так и не смог побороться за место на подиуме.

«Ещё до гонки я говорил, что победить Макса будет очень сложно. Обидно, когда теряешь столько прижимной машины, из-за чего не можешь удержать второе место. Сегодня мы потеряли много очков. Я бы финишировал вторым, я был вторым до того, как повредил болид. Легко бы удержал эту позицию. До сих пор не понимаю, как там всё произошло.

Сейчас мы очень сильно отстаём от «Ред Булл», нам надо проделать большую работу. Нужно полностью выложиться, задействовать все руки, мы так и делаем. «Ред Булл» подготовил множество обновлений в течение последних гонок, а у нас их не было», — цитирует Хэмилтона GPFans.

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