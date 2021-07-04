Ферстаппен прокомментировал победу и ответил, чувствовал ли он порез колеса

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу в гонке Гран-при Австрии Формулы-1. Ближе к концу гонки голландец совершил второй пит-стоп, после которого команда сообщила пилоту, что обнаружила на прежнем комплекте шин порез.



«Невероятно, что за гонка! Конечно, я очень удовлетворён. У меня не было особых проблем с обоими комплектами шин. Я не знаю, что сказать, но всё было очень хорошо.



Порез колеса? Я его не чувствовал, потому что давление не падало. Не знаю, где это случилось. Были люди, которые всё время выезжали на обочину. Возможно, что-то было между шестым и седьмым поворотами.



Впереди „Сильверстоун“ — это совсем другая трасса. Мы были там очень конкурентоспособны. Посмотрим, что там будет. Конечно, у нас очень хорошая машина, но нам нужно реализовывать её потенциал. Нужно удостовериться, что мы на нужном уровне. Если мы добьёмся этого, то у меня будут хорошие ощущения и уверенность», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.