Хорнер не поддержал решение стюардов оштрафовать Норриса за борьбу с Пересом

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не поддержал решение стюардов Гран-при Австрии Формулы-1 дать пилоту «Макларена» Ландо Норрису пять штрафных секунд за то, что он не оставил места на трассе мексиканскому гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу. Позднее в ходе гонки два таких же штрафа получил уже сам Перес за борьбу с Шарлем Леклером.
«У меня не было особых проблем с манёвром Ландо. Это были гонки. Жёсткие гонки «колесо в колесо». Раз он получил наказание за это, то, полагаю, стюарды тем самым не оставили себе выбора, когда случилась такая же ситуация с участием Шарля.
Это гонки. Вы словно прогоняете пилотов с трассы, заставляя принимать эти штрафы. Немного расстраивает. На мой взгляд, это была просто жёсткая борьба. Но это жизнь», — приводит слова Хорнера GPFans.
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