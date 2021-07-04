Палмер: в Австрии «Мерседес» фактически выбросил белый флаг

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт BBC Джолион Палмер, подвёл итоги Гран-при Австрии. Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а его главный конкурент, Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», стал лишь четвёртым.

«Сегодня «Мерседеса» словно выбросил белый флаг. Создавалось впечатление, что они сдавали очки в борьбе за чемпионство. Очевидно, что команда концентрируется на борьбе в Кубке конструкторов. Мы слышали, как по радио они говорили о необходимости сдерживать Переса.

Но, как мне кажется, победа в Кубке конструкторов и есть главная цель в Формуле-1. Но создалось впечатление, что «Мерседес» не пытался максимизировать результат.

Когда Боттасу разрешают конкурировать с Хэмилтоном — это одно, но теперь Хэмилтона просят пропустить вперёд Боттаса? Когда в последний раз претендент на титул уступал дорогу второму пилоту своей команды? Я никогда этого не видел», — цитирует Палмера BBC.