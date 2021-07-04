Райкконена оштрафовали за столкновение с Феттелем, Расселл избежал штрафа

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 завершили первые расследования инцидентов, произошедших в гонке. Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен признан виновным в столкновении с пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем перед финишем гонки. Стюарды посчитали, что в пятом повороте финн «закрыл дверь» в борьбе с немцем, что и привело к столкновению. В качестве наказания Райкконен получил проезд по пит-лейну, чьим аналогом после финиша гонки являются 20 штрафных секунд. Штраф не повлиял на итоговую позицию Кими, оставшегося 16-м.



Также стюарды изучили оборону Джорджа Расселла от Райкконена, когда пилот «Уильямса» менял траекторию на торможении. Судьи не стали наказывать британца, посчитав, что Джордж пилотировал последовательно и безопасно.

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