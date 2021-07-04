Расселл — о потере места в топ-10: сдержать Алонсо было невозможно, он просто летел

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал результат Гран-при Австрии. Расселл занял 11-е место, не сумев сохранить позицию в борьбе с гонщиком «Альпин» Фернандо Алонсо.
«Сегодня были так близко к очкам. Я хорошо стартовал, но затем меня запер Цунода, подрезал меня. Мне пришлось давить по тормозам, я потерял несколько позиций.
В целом, это не повлияло на итоговый результат нашей гонки, ведь были более быстрые болиды. Они всё равно бы финишировали впереди нас. Если бы в итоге финишировал на 10-м месте и набрал очко, это было бы словно победа в гонке. Я боролся всеми силами. Среди всех пилотов, которые оказались позади, хуже всего было бы столкнуться с Фернандо Алонсо, он просто летел. Его невозможно было сдержать на моих шинах.
Мы все разочарованы, что совсем немного упустили этот шанс. Но команда действительно прогрессирует, это настраивает на позитивный лад», — цитирует Расселла пресс-служба «Уильямса».
- 4 июля 2021
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