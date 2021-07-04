Перес — о борьбе с Норрисом: я не думаю, что это были честные гонки

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес остался недоволен тем, как пилот «Макларена» Ландо Норрис выдавил его с трасы, когда пилоты боролись за второе место на первых кругах Гран-при Австрии.



«Моя гонка — катастрофа. Сначала был инцидент с Ландо. Я не думаю, что это были честные гонки. Ему повезло, что его автомобиль не получил повреждений, но в следующий раз может быть по-другому. Как бы то ни было, моя гонка после этого была испорчена.



Перед Шарлем я сильно извиняюсь. В обоих случаях я просто старался тормозить как можно позже, но в итоге не осталось места.



Вообще у меня был небольшое повреждение переднего антикрыла. Я ещё не видел повторы инцидентов с Шарлем, но в конечном счёте я разочарован, потому что это не то, как мне нравится гоняться», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.