Перес — о борьбе с Норрисом: я не думаю, что это были честные гонки

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес остался недоволен тем, как пилот «Макларена» Ландо Норрис выдавил его с трасы, когда пилоты боролись за второе место на первых кругах Гран-при Австрии.
«Моя гонка — катастрофа. Сначала был инцидент с Ландо. Я не думаю, что это были честные гонки. Ему повезло, что его автомобиль не получил повреждений, но в следующий раз может быть по-другому. Как бы то ни было, моя гонка после этого была испорчена.
Перед Шарлем я сильно извиняюсь. В обоих случаях я просто старался тормозить как можно позже, но в итоге не осталось места.
Вообще у меня был небольшое повреждение переднего антикрыла. Я ещё не видел повторы инцидентов с Шарлем, но в конечном счёте я разочарован, потому что это не то, как мне нравится гоняться», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.
- 4 июля 2021
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