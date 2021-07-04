Алонсо: я надеялся, что на десятом месте кто угодно другой, но не Расселл

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что ему обидно за пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. Успешная атака Алонсо незадолго до финиша Гран-при Австрии лишила Джорджа первых очков в составе британской команды.



«Мне немного жаль Джорджа. Он проводил потрясающий уик-энд, и когда я увидел, что на десятом месте едет он, то наделся, что это кто угодно другой, но не он. Но это не спорт. Мои шины были лучше, сцепление на выходе из третьего поворота было намного лучше, так что я смог совершить обгон за три круга до финиша. У него ещё будет больше шансов на подиумы и победы в будущем.



Мы должны быть довольны набранным очком. Это слишком маленькая награда за работу, за скорость и за машину, но это то, чего мы могли добиться, стартуя так далеко позади», — приводит слова Алонсо GPFans.