В «Мерседесе» подсчитали, как много терял Хэмилтон из-за повреждений автомобиля

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о повреждениях, которые получил автомобиль британского гонщика команды Льюиса Хэмилтона в ходе гонки Гран-при Австрии. Из-за повреждений и упавшего темпа Льюис пропустил вперёд Валттери Боттаса и Ландо Норриса и провёл дополнительный пит-стоп для замены изношенных шин.



«Похоже, аэродинамические элементы на болиде Льюиса были повреждены в конце 29-го круга прямо перед тем, как мы совершили пит-стоп. Потеря прижимной силы была в районе шести или семи десятых на круге, но так как вся она была в задней части автомобиля, то баланс стал сложнее и мы повреждали задние колёса из-за скольжения», — приводит слова Шовлина официальный сайт Формулы-1.