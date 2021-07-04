Пузян: с самого начала потерялся, потом вкатился. Как только вкатился — поймал камень

Гонщик команды Nakusi Racing Team Армен Пузян поделился впечатлениями от третьего этапа ралли-марафона «Шёлковый путь».



«Сам спецучасток прошёл весело. Во-первых, до него надо было доехать. Очень хотелось спать, мы искали, где попить хороший кофе — не нашли! Решили ехать своими силами. Поменялись, я успел даже часик поспать, потом настала моя очередь готовиться к старту спецучастка. Он оказался чуть сложнее, чем я мог предположить.



Такого опыта у меня ещё не было: ехать по каменистой дороге. С самого начала потерялся, первые минут десять просто не понимал, на какой скорости нужно идти: быстро, медленно… Вся теория из головы вылетела моментально. Потом вкатился.



Как только вкатился, поймал камень и порвал колесо, после чего мы меняли его очень долго, потому что у нас к колесу привязана куча запчастей. Потратили 18 минут, зато в это время я увидел не только красивые ландшафты, но и прекрасные команды, которые меня обгоняли — в том числе „ГАЗы“ и „Маверики“. Я смотрел, с какой скорости едут они — в принципе было поучительно», — рассказал Пузян в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.