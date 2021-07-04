Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Норрису осталось 2 до дисквалификации, Мазепин набрал 5

По итогам Гран-при Австрии множество пилотов получили штрафные баллы в суперлицензию.

Уже в субботу пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил штрафной балл за блокировку машины Фернандо Алонсо. Однако большая часть наказаний пришлась именно на гонку в Австрии.

В частности, сразу четыре штрафных балла получил пилот «Ред Булл» Серхио Перес — по два за каждый из инцидентов с выдавливанием за пределы трассы Шарля Леклера. Ещё два балла за подобный эпизод получил Ландо Норрис — британец, в свою очередь, выдавил Серхио Переса на первых кругах гонки.

Два штрафных балла получил Юки Цунода, причём тоже за два одинаковых эпизода — японец дважды пересёк белую линию на въезде на пит-лейн.

Ещё два балла досталось Антонио Джовинацци, обогнавшему соперника в режиме машины безопасности.

Его напарник Кими Райкконен получил два штрафных балла после финиша гонки — финна наказали за аварию с Себастьяном Феттелем на последнем круге дистанции.

Ещё два пилота получили по три штрафных балла после финиша гонки — Николас Латифи и Никита Мазепин за игнорирование двойных жёлтых флагов в месте аварии Кими и Феттеля.

Лидером таблицы остался Ландо Норрис, причем гонщик «Макларена» находится всего в двух баллах от дисквалификации. Правда, два балла из десяти сгорят у Норриса уже к Гран-при Великобритании.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021.