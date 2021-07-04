Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Норрису осталось 2 до дисквалификации, Мазепин набрал 5

По итогам Гран-при Австрии множество пилотов получили штрафные баллы в суперлицензию.
Уже в субботу пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил штрафной балл за блокировку машины Фернандо Алонсо. Однако большая часть наказаний пришлась именно на гонку в Австрии.
В частности, сразу четыре штрафных балла получил пилот «Ред Булл» Серхио Перес — по два за каждый из инцидентов с выдавливанием за пределы трассы Шарля Леклера. Ещё два балла за подобный эпизод получил Ландо Норрис — британец, в свою очередь, выдавил Серхио Переса на первых кругах гонки.
Два штрафных балла получил Юки Цунода, причём тоже за два одинаковых эпизода — японец дважды пересёк белую линию на въезде на пит-лейн.
Ещё два балла досталось Антонио Джовинацци, обогнавшему соперника в режиме машины безопасности.
Его напарник Кими Райкконен получил два штрафных балла после финиша гонки — финна наказали за аварию с Себастьяном Феттелем на последнем круге дистанции.
Ещё два пилота получили по три штрафных балла после финиша гонки — Николас Латифи и Никита Мазепин за игнорирование двойных жёлтых флагов в месте аварии Кими и Феттеля.
Лидером таблицы остался Ландо Норрис, причем гонщик «Макларена» находится всего в двух баллах от дисквалификации. Правда, два балла из десяти сгорят у Норриса уже к Гран-при Великобритании.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|10
|10 июля 2021 года — 2 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|8
|16 августа 2021 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|6
|1 августа 2021 года — 3 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|6
|19 июля 2021 года — 1 балл
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|6
|5 июля 2021 года — 4 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|5
|2 августа 2021 года — 1 балл
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|5
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|4
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|4
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|4
|11 июля 2021 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|2
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|27 сентября 2021 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|8 августа 2021 года — 1 балл
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1
|9 мая 2022 года — 1 балл
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