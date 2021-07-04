Леклер рассказал, что его разозлили действия Переса во время Гран-при Австрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что его разозлили действия гонщика «Ред Булл» Серхио Переса во время Гран-при Австрии. Из-за плотной борьбы Леклер дважды оказывался за границами трассы. Соперники конкурировали за шестое место. Они устраивали дуэли на четвёртом и шестом поворотах. Перес за свои действия получил два пятисекундных штрафа.

«Мы провели сильную гонку, у нас была хорошая скорость. Но очевидно, что у нас не было преимущества шин, было очень сложно обгонять. Я пытался использовать любую возможность, но это не сработало.

Я был очень зол в машине, чувствовал, что мне совсем не оставляют места. Я понимаю, что обгоны были оптимистичными, но с другой стороны, у меня не было другого выбора. На внешнем радиусе совсем не было места на выходе из поворота», — цитирует Леклера RacingNews365.