Хэмилтон выступил с обращением на фоне очередного проигрыша Ферстаппену

Пилот «Мерседса» Льюис Хэмилтон опубликовал обращение в своём «инстаграме». Ранее он занял четвёртое место в Гран-при Австрии, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Представитель Нидерландов в общем зачёте пилотов оторвался от британца уже на 32 очка.
«В такие времена мы должны сохранять бдительность, сосредоточенность и нацеленность на результат. Отчаяние никогда не является ответом. Мы будем сражаться до самого конца. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня и мою команду, всех, кто был на автодроме. Благодарю вас, посылаю вам свою любовь и позитивную энергию. Последние пять гонок были тяжёлыми, но я сохраняю позитивный настрой и веру в свою команду. Мы будем биться дальше. Вперёд, нас ждёт следующая гонка», — написал Хэмилтон.
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