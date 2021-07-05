Сотников выиграл четвёртый этап «Шёлкового пути», несмотря на повреждения нового грузовика

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников выиграл свой уже третий этап в грузовом зачёте ралли-марафона «Шёлковый путь». Сотников оказался быстрейшим в четвёртый день гонки, хотя ближе к финишу на импровизированной развязке лидер общего зачёта при прохождении резкого поворота не заметил промоину и съехал в небольшой ров, повредив передний пластиковый обвес кабины.



Победитель третьего этапа Андрей Каргинов столкнулся с проблемами: после одного из бродов на «КАМАЗе» вышел из строя вентилятор охлаждения основного радиатора.



На второе место в общем зачёте вернулся представитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, который проигрывает Сотникову перед финальным днём гонки менее шести минут.



«Шёлковый путь». Четвёртый этап. Грузовой зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 1:40:41

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +0:01:41

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0:01:50

4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +0:02:07

5. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +0:07:16

6. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +0:07:52

7. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0:11:19

8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +0:11:25

9. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +0:22:49

10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +0:47:46.



«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 05:30:24

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:05:51

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:06:32

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:14:36

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:23:11

6. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:36:15

7. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:37:17

8. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:46:44

9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:55:42

10. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +01:43:10.