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Сотников выиграл четвёртый этап «Шёлкового пути», несмотря на повреждения нового грузовика

Сотников выиграл четвёртый этап «Шёлкового пути», несмотря на повреждения нового грузовика
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников выиграл свой уже третий этап в грузовом зачёте ралли-марафона «Шёлковый путь». Сотников оказался быстрейшим в четвёртый день гонки, хотя ближе к финишу на импровизированной развязке лидер общего зачёта при прохождении резкого поворота не заметил промоину и съехал в небольшой ров, повредив передний пластиковый обвес кабины.

Победитель третьего этапа Андрей Каргинов столкнулся с проблемами: после одного из бродов на «КАМАЗе» вышел из строя вентилятор охлаждения основного радиатора.

На второе место в общем зачёте вернулся представитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, который проигрывает Сотникову перед финальным днём гонки менее шести минут.

«Шёлковый путь». Четвёртый этап. Грузовой зачёт
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 1:40:41
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +0:01:41
3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0:01:50
4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +0:02:07
5. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +0:07:16
6. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +0:07:52
7. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0:11:19
8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +0:11:25
9. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +0:22:49
10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +0:47:46.

«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 05:30:24
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:05:51
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:06:32
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:14:36
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:23:11
6. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:36:15
7. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:37:17
8. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:46:44
9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:55:42
10. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +01:43:10.

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