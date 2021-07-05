Ральф Шумахер высказался о возможном переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер отреагировал на слухи, согласно которым его племянник Мик может перейти из «Хааса» в «Альфа Ромео». Дебютант Формулы-1 Мик Шумахер ранее не стал исключать вариант перехода. При этом немец подчеркнул, что пока полностью сосредоточен на выступлении за свою нынешнюю команду.

«Пока слишком рано давать оценку. «Альфа Ромео» немного лучше «Хааса» в настоящее время. Но вопрос в том, кто из них лучше развивается и в каком направлении движется. У «Хааса» многое изменится в следующем году. Но «Альфа» находится на этом уровне уже много лет. Поэтому я даже не знаю, что могу посоветовать», — цитирует Ральфа Sky Germany.

В нынешнем сезоне пилоты «Хааса» не набрали ни одного очка. В активе «Альфа Ромео» — два набранных балла.