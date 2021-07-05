Штайнер отреагировал на слухи о переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал ёмкий комментарий в связи с появившимися слухами о переходе пилота команды Мика Шумахера в «Альфа Ромео». Ранее сам немецкий гонщик не стал исключать, что новый сезон начнёт в другой команде.
«Сезон только начался. Нам ещё нужно решить некоторые вопросы, но мы недалеки от того, чтобы подтвердить места наших пилотов на 2022 год», — цитирует Штайнера GrandPX.
Таким образом, руководитель «Хааса» подтвердил, что Шумахер останется в команде. По всей видимости, то же самое касается и российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина. Оба гонщика в нынешнем сезоне дебютируют в Формуле-1.
Ранее Ральф Шумахер, дядя Мика Шумахера, признался, что ему сложно давать советы племяннику по поводу выбора команды.
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