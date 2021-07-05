«Чувствовал себя немного глупо». Алонсо посетовал на действия Риккардо и Леклера

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо остался недоволен действием рядом соперников на старте Гран-при Австрии. В отличие от них, испанец соблюдал пределы трассы в первом повороте.

«Мы провели в Австрии уже две гонки в течение двух уик-эндов. И я был единственным, кто обгонял на старте. Я обогнал Риккардо и Леклера, они выехали за пределы трассы, а затем появились прямо передо мной. Более того, они даже атаковали машины впереди благодаря слипстриму после третьего поворота. Так что даже не знаю, я чувствовал несправедливость вновь.

Я заезжал в первый поворот перед Шарлем и Риккардо, а затем оказался в 50 метрах позади Даниэля. И я был единственным, кто проехал правильно. Чувствовал себя немного глупо.

Известно, что на первом круге к правилам относятся более гибко, ведь пилоты ведут борьбу. Иногда приходится выезжать за пределы трассы. Но это не тот пример. Они просто решили так поступить, чтобы сохранить скорость. Как по мне, всё очевидно», — цитирует Алонсо RaceFans.