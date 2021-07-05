Вольф рассказал, где Хэмилтон мог повредить болид во время Гран-при Австрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, где пилот команды Льюис Хэмилтон мог повредить болид во время Гран-при Австрии. По словам Вольфа, британец наехал на жёсткий поребрик на 10-м повороте, из-за чего начал резко терять скорость.

Хэмилтон был близок к тому, чтобы занять второе место, но из-за повреждения болида британец в итоге откатился за пределы подиума. Он финишировал четвёртым.

«Я думаю, что это произошло где-то на 30-м круге на 10-м повороте, где находится жёсткий поребрик. Но мы не видели, чтобы он допустил ошибку пилотирования болидом. Нам нужно проанализировать произошедшее.

Конечно, потеря каждого очка расстраивает. А Хэмилтон потерял шесть очков, став четвёртым, а не вторым. Понятно, что всё сложилось не так. Но борьба пока ещё далека от завершения», — цитирует Вольфа RacingNews365.