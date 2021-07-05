Хорнер: мы не хотим, чтобы в Формуле-1 появилось что-то вроде футбольных нырков

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил обеспокоенность в связи со штрафами, которые во время Гран-при Австрии были выписаны пилоту команды Серхио Пересу и гонщику «Макларена» Ландо Норрису.
Обоим гонщикам дали по пять секунд штрафа за то, что соперники, пытавшиеся их обогнать, оказывались за пределами трассы. Стюарды посчитали, что Перес и Норрис выдавливали оппонентов. Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси уже заявил, что пилоты, пытающиеся обогнать оппонентов, должны получать достаточно свободного пространства. Но Хорнер не согласился с таким мнением.
«Мы не хотим видеть в Формуле-1 что-то подобное на футбольные ныряния. Нам нужно избежать этого.
Это действительно сложно, ведь мы говорим об этих вещах очень часто. Они сложны и для гоночного директора. Но, как мне кажется, инциденты в Австрии не заслуживали наказания», — цитирует Хорнера Racefans.
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