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Майкл Маси предложил пилотам пересмотреть джентльменское соглашение

Майкл Маси предложил пилотам пересмотреть джентльменское соглашение
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси считает, что пилотам Формулы-1 стоит пересмотреть джентльменское соглашение о квалификациях.

«Я слышал о джентльменском соглашении, потому что время от времени читаю о нём в средствах массовой информации. Это джентльменское соглашение между 20 пилотами, которые выходят на трассы. Возможно, им стоит повторно собраться и подтвердить или пересмотреть это соглашение. Но в любом случае они являются элитными спортсменами.

Думаю, часть гонщиков усугубила ситуацию с соглашением в этом году. Причина проста — напряжённая борьба во всех частях пелотона», — приводит слова Майкла Маси RacingNews365.

После квалификации Гран-при Австрии Себастьян Феттель выразил недовольство тем, что пилоты нарушают соглашение. Из-за этого Феттель заблокировал Алонсо на быстром круге во втором сегменте квалификации и получил штраф.

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