Монтойя — о штрафах на Гран-при Австрии: это безумие!

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал стюардов Гран-при Австрии за штрафы Ландо Норриса и Серхио Переса.



«Я не понимаю, почему дали штраф. Из-за гравия? Если бы там была зона безопасности, то было бы наказание или нет? Почему после проезда по «банану» и выезда за пределы трассы там нет никакого наказания, а в четвёртом повороте всех штрафовали? Пилот должен получать штраф каждый раз, когда выдавливает соперника с трассы?



Это просто безумие. С моей точки зрения, если кто-то находится снаружи, то ему нечего там делать. Так учат с картинга. В таком случае нужно менять подход в картинге и младших категориях. Детей учат именно так: если кто-то снаружи, то его нужно выдавливать, чтобы защитить позицию. Так что чего ещё ожидать?



Можно принять точку зрения стюардов. Но сложно определить момент, когда болиды поравнялись достаточно для того, чтобы оставлять место. Это субъективный подход, в таком случае всегда будут недовольные», — приводит слова Монтойи Motorsport.