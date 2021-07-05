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Загороднюк: Шишери отнёсся к окрошке с непониманием, ковырялся в ней, но съел

Загороднюк: Шишери отнёсся к окрошке с непониманием, ковырялся в ней, но съел
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Штурман Павла Сильнова в составе экипажа Nakusi Racing Team Евгений Загороднюк поделился впечатлениями от четвёртого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором они стали вторыми в категории Т3.

«Второй день марафонского этапа сложился для нас достаточно хорошо. Мы финишировали без всяких проблем и с хорошим временем — вторым результатом. Это и везение, и хорошая работа пилота: сохранил автомобиль, не напробивал колёс, как некоторые другие гонщики, которые стояли на трассе.

В целом дорога уже была накатанная, ехали по автобану. Но очень много камней. Слишком много воды было. Если вчера мы спокойно пересекали броды, то сегодня уже сильно-сильно погружались, холодная вода затекала в салон. Но в целом всё хорошо.

Лиазон был очень длинный, мы остановились перекусить. Вместе с нами остановился Герлен Шишери, которому пришлось помогать с выбором еды: он не понимал, что такое макароны-рожки, гуляш. В итоге взяли ему окрошку и пюре с котлетой. К окрошке он отнёсся с непониманием: он в ней ковырялся, ковырялся, на нас посматривал, но ел. Котлетку тоже скушал — остался вроде как доволен», — приводит слова Загороднюка телеграм-канал Cross-Country Rally.

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