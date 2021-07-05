Павленко: Максимова утащило куда-то в кусты, засосало его квадроцикл — я помог вытащить

Участник ралли-марафона «Шёлковый путь» в мотоциклетном зачёте Олег Павленко рассказал, как для него сложился четвёртый этап гонки.
«У нас был спецучасток, как вчера, но с небольшим дополнением — километров в 25. Мы ехали по точно тому же треку. Вчера я мучился: ехал в пыли Соника, никак не мог его обогнать и насладиться ездой. А сегодня я его обогнал и почти до финиша ехал один. Никто не пылил, я сам выбрал темп — всё было здорово. Все броды удалось проехать нормально, я не утопил мотоцикл. У многих ребят с этим были проблемы: они почему-то роняли мотоциклы в воду, что строго делать нельзя. Нужно слезать с мотоцикла и перекатывать. А то вода наберётся в мотор — и всё, финиш.
Уже перед концом спецучастка был безобидный последний бродик, но с сильным течением. Сашу Максимова утащило куда-то в кусты, засосало его квадроцикл. Я помог ему вытащить. Саша был очень доволен, что не остался в этой речке! Потом механики целиком разобрали его квадроцикл: вода была просто везде», — приводит слова Павленко телеграм-канал Cross-Country Rally.
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