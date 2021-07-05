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Мазепин нашёл два позитивных момента в своём Гран-при Австрии

Мазепин нашёл два позитивных момента в своём Гран-при Австрии
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Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал итоги уик-энда в Австрии. По словам Мазепина, он бы предпочёл провести этап на другой трассе.

«Думаю, в самом начале уик-энда я бы предпочёл поехать на другую трассу. Желательно куда-нибудь, где я никогда не был. Я бы смог изучить новую для себя трассу, но, думаю, положительный момент в том, что я проехал кучу кругов и сжёг немного калорий», — приводит слова Никиты Мазепина RacingNews365.

Мазепин стартовал с 20-й позиции и отыграл одно место после схода французского гонщика «Альпин» Эстебана Окона уже на первом круге из-за столкновения с двумя другими пилотами. Своему напарнику по «Хаасу» Мику Шумахеру Мазепин уступил 51 секунду.

После финиша Никита получил штраф стоп-энд-гоу и три штрафных балла в суперлицензию.

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