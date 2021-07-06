Окон прокомментировал аварию с Джовинацци

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал итоги уик-энда в Австрии и выразил мнение, что авария с Антонио Джовинацци на первом круге Гран-при Австрии была гоночным инцидентом.



«Эти две недели в Австрии были не очень весёлыми. Временами эти дни были болезненными, сложными, но знаете, думаю, нам просто нужно перезагрузиться к Сильверстоуну, чтобы подготовиться к этапу наилучшим образом. Нужно просто поскорее забыть этот уик-энд и постараться хорошо выступить в Сильверстоуне.



Я пересмотрел эпизод с аварией. Не думаю, что Антонио знал, что я нахожусь рядом с ним, поэтому он и сместился в мою сторону. Это гоночный инцидент, никто не виноват в этой аварии.



Очевидно, что старт из хвоста пелотона влияет на гонку, в том числе, это ведёт к подобным инцидентам. Эти два уик-энда были не самыми простыми, но мы станем от этого только сильнее как команда», — приводит слова Эстебана Окона официальный сайт Формулы-1.