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Сидоркова отреагировала на то, что уронила бутылку шампанского на церемонии награждения

Сидоркова отреагировала на то, что уронила бутылку шампанского на церемонии награждения
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Российская гонщица Ирина Сидоркова отреагировала на забавный инцидент, произошедший на церемонии награждения на этапе женской гоночной серии W Series в Австрии. Сидоркова впервые в карьере попала на подиум, заняв второе место.

Во время церемонии награждения Ирина уронила бутылку шампанского. Девушка выложила в своём «твиттере» скриншот с инцидентом.

«Ох, этот волшебный момент. Очевидно, что мне нужно больше практики», — написала Сидоркова в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Сидорковой.

Гонку в итоге выиграла британка Джейми Чедвик. Россиянка, стартовавшая с шестой позиции, уже на выходе из первого поворота пробилась на второе место и практически всю дистанцию обороняла своё место от занявшей третье место Эммы Кимилайнен. Финке так и не удалось атаковать и пройти россиянку, при этом они вдвоём сильно оторвались от остального пелотона.

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