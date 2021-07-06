Сидоркова отреагировала на то, что уронила бутылку шампанского на церемонии награждения

Российская гонщица Ирина Сидоркова отреагировала на забавный инцидент, произошедший на церемонии награждения на этапе женской гоночной серии W Series в Австрии. Сидоркова впервые в карьере попала на подиум, заняв второе место.
Во время церемонии награждения Ирина уронила бутылку шампанского. Девушка выложила в своём «твиттере» скриншот с инцидентом.
«Ох, этот волшебный момент. Очевидно, что мне нужно больше практики», — написала Сидоркова в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Сидорковой.
Гонку в итоге выиграла британка Джейми Чедвик. Россиянка, стартовавшая с шестой позиции, уже на выходе из первого поворота пробилась на второе место и практически всю дистанцию обороняла своё место от занявшей третье место Эммы Кимилайнен. Финке так и не удалось атаковать и пройти россиянку, при этом они вдвоём сильно оторвались от остального пелотона.
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