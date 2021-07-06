«Обычно я улыбаюсь, но сейчас это сложно». Риккардо отреагировал на отмену ГП Австралии
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Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо отреагировал на отмену Гран-при Австралии в нынешнем сезоне. Организаторы решили отменить этап из-за сложностей, связанных с логистикой, вызванных пандемией коронавируса.
«Всем привет! Как правило, я улыбаюсь, но сейчас это сделать сложно. Очевидно, что я очень расстроен, ведь мы не вернёмся в Австралию в этом году. Я не приеду домой. Пусть для других Гран-при Австралии и не является домашним, но я знаю, что все получали удовольствие от поездок на гонки в Мельбурн.
Чувствую боль из-за того, что мы не будем выступать в Австралии уже второй год. Но нужно смотреть вперёд, надеяться, что в 2022 году этап в Австралии состоится», —цитирует Риккардо GPFans.
Новость по темеГран-при Австралии Формулы-1 отменён
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