Хэмилтон: наших обновлений недостаточно, чтобы ликвидировать отставание от «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что обновлений болида, запланированных к Гран-при Великобритании, будет недостаточно, чтобы бороться с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Представитель Нидерландов выиграл три последние гонки и оторвался в общем зачёте пилотов от Хэмилтона на 32 очка.

«У нас будут небольшие обновления, но этого недостаточно, чтобы ликвидировать отставание. Поэтому нам надо проделать необходимую работу.

Очевидно, что Ферстаппен сейчас уверенно движется впереди нас. Я особо ничего не могу сделать с этим. Молюсь, чтобы следующая гонка прошла по другому сценарию», — цитирует Хэмилтона PlanetF1.

Ранее Хэмилтон уже прямо признал, что «Мерседес» сейчас значительно уступает «Ред Булл».