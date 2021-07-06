Хельмут Марко: пока «Ред Булл» ещё не задействовал полную мощность двигателя

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о победе пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии. «Ред Булл» выиграл уже пять последних гонок.

«Главное в трёх последних гонках — отрыв от конкурентов. Во время Гран-при Австрии он был даже больше, чем на предыдущих этапах. Макс пилотировал очень уверенно, хоть мы и снизили скорость.

Теперь мы отправляемся в Сильверстоун с полной уверенностью в своих силах. Мы больше не опасаемся тех или иных трасс. Тем не менее, мы знаем, насколько силён «Мерседес», как они готовятся к следующим гонкам.

Пока ещё мы ни разу не задействовали полную мощность двигателя, а Хэмилтон использовал в некоторых моментах. «Мерседес» задействовал все мощности, но не смог сократить отставание. Это добавляет уверенности», — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на Sport1.