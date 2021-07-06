«Новый грузовик — прорыв для „КАМАЗ-мастера“». Сотников — о победе на «Шёлковом пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал собственную победу на ралли-марафоне «Шёлковый путь». Сотников, выступавший на новом грузовике с кабиной семейства К5, выиграл три из пяти спецучастков ралли. Второе место в генеральной классификации занял представитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.



«Нам удалось оправдать усилия команды. На протяжении нескольких месяцев все работали очень напряженно и днем, и ночью. Поэтому эта награда — для всей нашей команды, для всех болельщиков, для всех, кто помогал строить машину. Новый спортивный грузовик поколения К5 – прорыв для „КАМАЗ-мастер“. Хочу поаплодировать всей команде. Ни одной технической проблемы в ходе гонки не возникло», — приводит слова Сотникова пресс-служба его команды.