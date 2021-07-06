К Гран-при России Ф-1 планируют улучшить железнодорожную доступность «Игоры Драйв»

Состоялось заочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа Формулы-1, сообщает пресс-служба «Росгонок». Особое внимание было уделено вопросу переноса в 2023 году проведения российского этапа чемпионата мира Формулы-1 на автодром «Игора Драйв». Был утверждён проект дорожной карты по выполнению требований ФИА и Formula One Management (FOM) к инфраструктурным объектам автодрома «Игора Драйв» и дооборудованию гоночной трассы с учётом инженерно-технических решений на основании рекомендаций экспертов FOM.



«Идея этапа в Санкт-Петербурге была одобрена всеми заинтересованными сторонами. Во время своего недавнего визита в Россию глава Формулы-1 Стефано Доменикали отметил, что это отличное место проведения для гонки, и наша задача сделать так, чтобы новый этап занял важное место в календаре Формулы-1 и стал ещё одной точкой притяжения туризма, чем как раз и примечателен Санкт-Петербург. Что касается Сочи, то новый виток развития получит не только автодром как объект, но и Олимпийский парк как часть федеральной территории. Важно, чтобы постолимпийское наследие использовалось эффективно», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации и председатель оргкомитета Дмитрий Чернышенко.



Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 АНО «РОСГОНКИ» совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведёт работы по планированию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв» и ряду других организационных вопросов.



«Помимо самого автодрома, разрабатывается план по улучшениям прилегающей к объекту дорожно-транспортной инфраструктуры и улучшению железнодорожной доступности объекта. Вопрос логистики один из самых актуальных и требует детальной проработки. Что касается трассы, то она станет длиннее. Добавится перепад высот с 12-градусным подъёмом и спуском. Это добавит зрелищности», — отметил генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов.