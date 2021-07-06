Бинотто предсказал серьёзные проблемы «Феррари» на Гран-при Великобритании

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании, который пройдёт с 16 по 18 июля.
«Сильверстоун будет большим испытанием для нас. В какой-то мере он похож на Францию. Будет сложно, особенно из-за износа передних шин. Думаю, в Венгрии мы добьёмся большего успеха, прежде всего в квалификации. В гонке, с другой стороны, будет сложнее из-за износа шин. Но, конечно, сейчас у нас есть время, чтобы подготовиться», — приводит слова Бинотто FormulaPassion.
На Гран-при Великобритании впервые будет опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
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