Бинотто предсказал серьёзные проблемы «Феррари» на Гран-при Великобритании

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании, который пройдёт с 16 по 18 июля.

«Сильверстоун будет большим испытанием для нас. В какой-то мере он похож на Францию. Будет сложно, особенно из-за износа передних шин. Думаю, в Венгрии мы добьёмся большего успеха, прежде всего в квалификации. В гонке, с другой стороны, будет сложнее из-за износа шин. Но, конечно, сейчас у нас есть время, чтобы подготовиться», — приводит слова Бинотто FormulaPassion.



На Гран-при Великобритании впервые будет опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.