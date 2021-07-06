Стали известны три варианта на замену Гран-при Австралии в календаре Формулы-1
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Сегодня, 6 июля, стало известно об отмене Гран-при Австралии, который должен был проходить в Мельбурне с 18 по 21 ноября. По сведениям The Race, отмена австралийского этапа, скорее всего, не станет единственной.
Как информирует источник, есть основания полагать, что проведение Гран-при Японии и Бразилии также находится под угрозой срыва. Под вопросом остаётся и Гран-при Мексики. The Race сообщает, что в случае срыва одного или нескольких Гран-при у Формулы-1 появится ряд возможных вариантов. Наиболее предпочтительным является проведение двух гонок в США. Вполне вероятно, что австралийский этап примет Китай. Альтернативным вариантом может быть проведение второго этапа в Бахрейне – за неделю до Гран-при Саудовской Аравии.
Новость по темеГран-при Австралии Формулы-1 отменён
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